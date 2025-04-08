المركزية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا مديرة شؤون "الأونروا" في لبنان دورثي كلاوس، يُرافقها المدير الجديد "للأونروا" في صيدا محمد أبو عطيّة، والمدير السابق إبراهيم الخطيب، في حضور مديرة المشاريع في "مؤسسة معروف سعد" دلال شحادة. تم البحث في أوضاع الفلسطينيين، لا سيما في المخيمات في لبنان، والمشاكل الاجتماعية والاقتصادية التي يعانونها، والتخوف من تقليص تقديمات" الأونروا" بسبب تراجع قدراتها المالية.

كما تم تمناقشة اقتراح حول التعاون بين المنظمة والنائب سعد لإجراء دراسة ميدانية عن الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للاجئين في منطقة صيدا، بهدف الوصول الى اجراءات لتحسين أوضاعهم.

ودعا سعد" الأونروا" الى "الاستمرار بالقيام بادوارها تجاه الإخوة الفلسطينيين، وتقديم كل الخدمات المطلوبة لهم وهي ادوار لطالما قامت بها على مدى عقود وطالبها بالصمود تجاه المحاولات الاميركية الاسرائيلية لاضعافها وتفكيكها".

ودعا "الدول العربية الى تقديم كل الدعم لها ومضاعفة مساهماتها المالية بشكل كبير لتعزيز استمراريته فضلًا عن ان وكالة الاونروا هي شاهد على حق الشعب الفلسطيني في العودة الى فلسطين .ووعد سعد بطرح قضية الحقوق الانسانية للاجئين الفلسطينيين وتقديمات الأونروا مع زملائه النواب ورئاسة الحكومة للوصول الى تشريعات واجراءات منصفة لهم" .