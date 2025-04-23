المركزية - استقبل الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب أسامة سعد في مكتبه في صيدا وفدًا من عائلتي عزام وأنسبائهم، يتقدّمهم السيد نادر عزام، وذلك في إطار حرصه المستمر على تعزيز التواصل مع العائلات والفعاليات الاجتماعية في مدينة صيدا.

شكّل اللقاء مناسبة لبحث أبرز القضايا والمشكلات التي تواجه المدينة وأهلها، لا سيّما ما يتعلق بالأوضاع المعيشية والاقتصادية، وتراجع مستوى الخدمات العامة. كما تم التطرّق إلى هموم الشباب، خصوصًا ما يعانونه من بطالة، وهجرة، وغياب فرص العمل.

وأكّد المجتمعون أهمية تعزيز التكاتف الاجتماعي وتوحيد الجهود للدفاع عن حقوق المواطنين وتحقيق المطالب المحقّة. كما كانت الجلسة فرصة لبحث الملف البلدي، وتمّ التشديد على ضرورة تشكيل مجلس بلدي يحرص على تلبية حاجات المواطنين في صيدا، ويحافظ في الوقت ذاته على دور المدينة الوطني في مواجهة التحديات الراهنة.