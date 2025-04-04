استنكر الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب الدكتور أسامة سعد، في تصريح اليوم، "العدوان الصهيوني الأخير على مدينة صيدا"، معتبرا ان هذا التصعيد العسكري الخطير من قبل العدو الصهيوني يهدف إلى زرع الفتن والذعر في نفوس المواطنين اللبنانيين، ويشكّل انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي".

وأكد سعد ان "هذه الهجمات الوحشية تُضاف إلى سلسلة من الخروقات التي يقوم بها العدو الصهيوني للسيادة اللبنانية على الأرض والبحر والجو، في تحدٍّ سافر للأمن الوطني اللبناني". كما اكد "أهمية التضامن بين أبناء الشعب اللبناني الواحد بوجه العدوان الصهيوني الذي تتعرض له مختلف المدن اللبنانية لا سيما الجنوبية، والبوم مدينة صيدا "، داعيا إلى "الوقوف صفًا واحدًا في مواجهة أي محاولات تهدف إلى الإضرار بوحدة لبنان وأمنه واستقراره".

وعبر سعد عن "رفضه التام لتجاهل المجتمع الدولي لهذه الانتهاكات المتكررة"، مطالبا "بتفعيل آليات الأمم المتحدة لحماية المدنيين ووقف هذه الاعتداءات التي تواصل تهديد سلامة وأمن لبنان".