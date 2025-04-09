المركزية - إستقبل الأمين العام "للتنظيم الشعبي الناصري" النائب أسامة سعد، في مكتبه في صيدا، وفد تجار صيدا ومناطق لبنانية أخرى، بمشاركة رئيس جمعية تجار صيدا علي الشريف، وتم البحث في أسباب اعتراضهم على القانون وما يلحقه بهم من اضرار جسيمة تصل الى حد افلاسهم واقفال مؤسساتهم، وطالبوا بتعديلات أساسية عليه.

وللمناسبة اتصل سعد بالنائب ميشال الضاهر الذي يتابع هذا الملف، ووعد سعد "باجراء اتصالات عاجلة مع زملاء آخرين من النواب للوصول الى معالجات مرضية"، مؤكدا "ضرورة التوازن والعدالة في مقاربة هذه القضية كي لا يكون لها إنعكاسات سلبية على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي".

كما التقى النائب سعد وفدا من "الجماعة الإسلامية" برئاسة بسام حمود في حضور عدد من قياديي التنظيم، وتمّت مناقشة الأوضاع والمستجدات على الساحة اللبنانية، لا سيما ملف الانتخابات البلدية، بالإضافة إلى ملفات أخرى تهم مدينة صيدا.