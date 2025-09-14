10:41 AMClock
سرايا القدس- كتيبة جنين: فجرنا أمس عبوة ناسفة من نوع "سجيل2" في مركبة عسكرية اسرائيلية بمحور الواد الغربي وحققنا إصابات

