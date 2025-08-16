3:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سرايا القدس: قصفنا ظهر اليوم بقذائف الهاون النظامي (عيار 60) مقر قيادة وسيطرة للعدو في أرض البرعصي جنوب حي الزيتون بمدينة غزة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o