Apr 25, 2025 5:19 PMClock
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سرايا القدس: قصفنا بقذائف الهاون قوات وآليات العدو الصهيوني المتمركزة على تلة المنطار شرقي مدينة غزة

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