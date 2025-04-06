Apr 6, 2025 2:42 PMClock
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سرايا القدس: دمرنا آلية عسكرية اسرائيلية بتفجير عبوة شديدة الانفجار في حي الشجاعية شرقي مدينة غزة

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