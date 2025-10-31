Oct 31, 2025 7:15 PMClock
أبرز الأحداث
ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نواصل الدعوة لفتح ممرات آمنة لمن يحاولون مغادرة الفاشر وشركاؤنا الإنسانيون أبلغونا بوقوع أعمال اغتصاب حين دخلت قوات الدعم السريع مأوى للمهجرين قربها

