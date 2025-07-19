في أمسية افتتاح مهرجانات الأرز الدولية تحت عنوان “رجعنا يا لبنان”، ألقت النائب ستريدا جعجع كلمة مؤثرة شدّدت فيها على رمزية العودة والصمود، قائلة:

“كيف لا نعود ونحن أكثر من نُجيد العودة؟ من رهاب الدمار عدنا، وإلى رحاب الحياة التي نستحق، انطلقنا. رجعنا يا لبنان، رجعنا يا مهرجانات الأرز الدولية، بعد توقّف قسري… عدنا أقوى مما كنّا، فهذا لبنان هو طائر الفينيق، يأخذ من رماده قوة ليحلّق أعلى”.

ووجّهت جعجع تحيّة خاصة إلى أهالي بشري بالقول: “يا أهلي في بشري، هذه المهرجانات لكم، فارفعوا رؤوسكم وافتخروا: هنا بشري، هنا أرز الرب، هنا الإبداع والعالمية”.

وفي رسالة دعم لرئيس الحكومة نواف سلام، قالت: “كل التوفيق لك في مهمّتك الصعبة، وإنّما الممكنة بتعاون جميع المخلصين التوّاقين إلى بناء دولة قوية وقادرة”.

واختتمت كلمتها بتحية للدكتور سمير جعجع: “إلى حبيب العمر ورفيق الدرب، إلى المُلهم الثوري والداعم الأكبر لمسيرة النهوض، لن أقول لك شكراً، لأنّ الشكر لك يكون بإنجاز المزيد”.