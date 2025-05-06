كتبت النائب ستريدا جعجع عبر منصة "أكس": "أتوجه بالشكر إلى أهالي بلدات: حدشيت، بقاعكفرا، بزعون، حصرون، حدث الجبة، قنات، وطورزا، وإلى رؤساء مراكز حزب القوات اللبنانية والحزبيين في هذه البلدات، على جهودهم ونشاطهم وعملهم الدؤوب الذي أفضى إلى فوز لوائح "الجمهورية قوية" بالتزكية وشبه التزكية. إن الفوز بالتزكية وشبه التزكية هو إنجاز بكل ما للكلمة من معنى ويشكل نموذجًا يحتذى به، والأهم أنه يعكس الثقة الكبيرة الثابتة والمستمرة التي منحها أهالي تلك البلدات لحزب القوات اللبنانية منذ عقود من الزمن، ويؤكد وقوفهم الثابت إلى جانب ابنهم سمير جعجع في المواجهة الوطنية التي يخوضها في ظل هذه الظروف الدقيقة والصعبة والتي تتطلب تضامن الجميع والترفّع عن الصغائر والمصالح. وأعرب عن تقديري للثقة الكبيرة التي منحني إياها الاهالي وللزميل النائب السابق جوزاف إسحق، وأشير إلى أنّ العلاقة بين الادارة الحزبية وابناء القضاء لم تكن يوماً سوى علاقة مباشرة وصادقة تمتد وتستمر على مدى اثنين وثلاثين عاماً، وقد أثمرت نجاحات عديدة، ومنها هذا الاستحقاق. وأعد اهلي بالاستمرار في البقاء إلى جانبهم، ومتابعة الشؤون اليومية على المستويات السياحية، التربوية، الصحية، الاجتماعية، والبنى التحتية. وإلى أهلي في بلدات بشري وبقرقاشا، اؤكد لكم أن ثقتي بكم كبيرة جداً كما دائماً، وأن استحقاق 11 أيّار 2025 لن يزعزع إيماننا وايمانكم، والفوز سيكون حليفنا إن شاء الله وسنلتقي بعد الانتخابات. أما بخصوص انتخابات بلدات بان، عبدين وبرحليون، أؤكد أن حزب "القوات اللبنانية" على الحياد وليس طرفًا مع أي فريق ضدّ آخر في هذه البلدات".