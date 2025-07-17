المركزية- وجّهت النائب ستريدا جعجع تحيّة محبة وترحيب حار إلى جميع الوافدين إلى قضاء بشري، خصوصاً المشاركين في الليلة المنتظرة مع فرقة “ميّاس” يوم السبت 19 تموز ضمن إطار مهرجانات الأرز الدولية.

وأكدت جعجع أنّ الطريق من طورزا إلى الأرز سالكة، بفضل خطة سير مدروسة وُضعت بالتعاون مع الجهات المعنية لضمان انسيابية المرور وسلامة الزوار.

وفي ما يتعلّق بالأسعار في المحال التجارية والمؤسسات السياحية، شدّدت على أنها “مدروسة ومنصفة”، استنادًا إلى لائحة رسمية معلنة تضمن الشفافية وراحة الزوار.

كما شكرت اتحاد بلديات قضاء بشري وبلديات المنطقة كافة على جهودها المتواصلة في حسن التنظيم، واستقبال الضيوف، وتأمين النظافة العامة ومتطلبات إنجاح هذا الحدث الفني والثقافي الكبير.

وختمت: “أهلاً وسهلاً بكل من اختار أن يكون معنا في هذه الليلة الفريدة، ونأمل أن تمضوا ليلة ممتعة ومليئة بالفن والفرح في قلب الأرز”.