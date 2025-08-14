زارت النائب ستريدا جعجع، رئيس مجلس الإنماء والإعمار المهندس محمد علي قباني، في مكتبه، يرافقها النائب السابق جوزف إسحق ورئيس بلدية بقرقاشا رشيد مارون، في حضور نائبي الرئيس د. يوسف كرم ود. ابراهيم شحرور، بالإضافة إلى أمين عام المجلس غسان خير الله ومدير مكتب الرئيس عاصم فيداوي.

وخلال اللقاء جرى التباحث في مشاريع إنمائية عدة أساسية لقضاء بشري، أبرزها:

1. مشروع “تحويرة بقرقاشا” والذي تبلغ كلفته نحو 7 ملايين دولار اميركي، وهو مموّل من “البنك الإسلامي”. حيث ان متابعة المشروع جارية على قدم وساق للوصول إلى تنفيذه لما له من أهمية كبيرة للبلدة خصوصاً وقضاء بشري عموماً. حيث انه وبعد الانتهاء من هذا المشروع نكون قد استكملنا “دورة قاديشا” من طورزا الى بشري، بانتظار العمل على انهاء الدورة للقضاء من بشري باتجاه بلدة بان.

2. مشروع مياه الشفة لقضاء بشري والذي تبلغ كلفته نحو 30 مليون دولار اميركي، وهو ممول من “الصندوق الكويتي”، حيث ان العمل جارٍ على تذليل العقبات المتعلقة بموضوع الاستملاكات للبدء بالتنفيذ، خصوصًا وأن القرض مبرم والقانون صادر.

3. محطة تكرير مياه الصرف الصحي في بشري. وهذا المشروع اصبح في المراحل الأخيرة من التنفيذ، تمهيدًا لوضعه بتصرف “مصلحة مياه لبنان الشمالي” ليصبح جاهزًا للعمل.