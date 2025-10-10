غردت النائب ستريدا جعجع على حسابها الخاص عبر منصة "X"، كاتبةً: "إلى الطلّاب الأبطال في جامعتي سيدة اللويزة (NDU) والجامعة اللبنانية الأميركية (LAU) – جبيل،

ألف مبروك...

أنتم التجسيد الأوضح لصوابيّة النهج السياسي لحزب "القوّات اللبنانيّة". ما حقّقتموه اليوم ليس مجرّد فوزٍ انتخابي طلابيّ عابر، بل زلزالٌ ديمقراطيّ مدوٍّ، ينم عن وعيٍ سياديّ ووطنيّ عبّرتم عنه بأصواتكم. ففي جامعة NDU انتصرتم بنتيجة 31 مقابل صفر، وفي جامعة LAU – جبيل بنتيجة 15 مقابل صفر، وذلك في انتخاباتٍ جرت وفق النظام النسبي لا الأكثري، ما يجعل هذا الفوز أكثر دلالة وعمقاً.

إلى حارس الجمهورية سمير جعجع، أقول: تعبُك لم يذهب سدى، وعرق السنين لم يُهدر عبثاً. ألف مبروك...".