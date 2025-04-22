Apr 22, 2025 2:23 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ستارمر: نشكل تحالفا للراغبين في حال التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار لضمان سلام دائم لأوكرانيا وأوروبا والعالم

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o