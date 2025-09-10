2:11 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

ستارمر: ندين أفعال إسرائيل ويجب رفع القيود المفروضة على المساعدات في غزة ووقف بناء المستوطنات في الضفة الغربية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o