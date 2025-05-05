استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح في مكتبه صباح اليوم، سفير الجمهورية التونسية بوراوي الإمام، يرافقه الملحق العسكري العميد قيصر صفطة. وتناول البحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالين الإغاثي والإنساني، لا سيما في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها عناصر الدفاع المدني. كما تطرق النقاش إلى الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وأهمية تبادل الخبرات وتطوير آليات الاستجابة السريعة للكوارث.

وقد أعرب السفير الإمام عن تقديره لـ"الدور الحيوي الذي يضطلع به الدفاع المدني اللبناني في خدمة المجتمع"، مؤكدا استعداد بلاده "لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في كل ما يخدم السلامة العامة".