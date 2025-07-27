أحيا النجم العالمي سانت ليفانت حفلًا ضخمًا ضمن فعاليات مهرجانات البترون الدولية 2025، وسط حضور جماهيري كبير غصّ به حرم الميناء البحري في المدينة.

وبأداءٍ حيوي وحضور ساحر، قدّم الفنان سانت ليفانت مجموعة من أشهر أغانيه التي تفاعل معها الجمهور بحرارة، من بينها "Very Few Friends"، "Nails", و"Clementine"، إضافة إلى مقطوعات خاصة أدّاها للمرة الأولى في لبنان، ما أضفى طابعًا استثنائيًا على الأمسية.

منذ اللحظات الأولى لاعتلائه المسرح، نجح سانت ليفانت في إشعال الحماس لدى الحاضرين، مستخدمًا مزيجًا فنيًا من الراب، السول، والأنغام الشرقية، ما جعله يتألق على وقع التصفيق والهتافات التي لم تهدأ طوال العرض.

وقد تميّز الحفل بإنتاجه البصري المتقن، من الإضاءة الحديثة إلى المؤثرات الخاصة التي رافقت كل أغنية، ما جعل من السهرة عرضًا فنيًا متكاملاً يليق بمستوى المهرجان.

وأكدت لجنة المهرجانات أن "الحضور فاق التوقعات، ما يعكس مكانة سانت ليفانت المتصاعدة عالميًا، ومدى شغف الجمهور اللبناني بالفن العصري والمتنوع" .

وستكون البترون على موعد مع محطة جديدة ضمن فعاليات مهرجاناتها في الأول من آب عند السادسة والنصف مساء مع افتتاح معرض Batroun photo exhibition.