May 3, 2025 5:49 PMClock
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سانا: وقفة لأهالي مدينة اللاذقية تنديداً باعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ورفض التدخل في شؤون سوريا الداخلية

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