Apr 23, 2025 12:36 PMClock
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سانا: وزير الدفاع السوري يجري في دمشق مباحثات مع رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنية

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