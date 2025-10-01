Oct 1, 2025 10:34 AMClock
أبرز الأحداث
سانا: وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ورئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين سلامة يصلان إلى مدينة العلا في السعودية للمشاركة باجتماع قادة مؤتمر ميونيخ للأمن

