Jul 17, 2025 4:20 PMClock
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سانا: نزوح وتهجير قسري لعشائر البدو بريف السويداء بعد اعتداءات من قبل خارجين عن القانون

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