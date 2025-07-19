Jul 19, 2025 3:31 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"سانا": قوات الأمن الداخلي بدأت الانتشار في السويداء لإنفاذ المرحلة الأولى من تفاهمات وقف إطلاق النار

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o