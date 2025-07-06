Jul 6, 2025 3:18 PMClock
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"سانا" عن وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري: تحسّن ملحوظ في الوضع الميداني لإخماد الحرائق في ريف اللاذقية

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