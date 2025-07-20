Jul 20, 2025 11:03 AMClock
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سانا عن وزير الصحة السوري: القافلة تم تجهيزها منذ عدة أيام ولم تستطع الدخول الى السويداء وتحركها اليوم جاء بعد نجاح قوى الأمن بتطبيق وقف إطلاق النار

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