Jun 29, 2025 12:31 PMClock
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"سانا" عن مصدر في وزارة الإعلام السورية: لا صحة للتقارير عن إحباط محاولة لاغتيال أحمد الشرع خلال زيارته إلى درعا

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