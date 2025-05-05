May 5, 2025 6:38 PMClock
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"سانا" عن شيخ عقل طائفة المسلمين الموحدين حمود الحناوي: العدوان على أرض الوطن مستنكر ولا يمكن لأي مواطن أن يقبل أو يرضى به

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