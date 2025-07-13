Jul 13, 2025 3:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سانا: سوريا توقع اتفاقية مع موانئ دبي بقيمة 800 مليون دولار لتعزيز البنية التحتية للموانئ

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o