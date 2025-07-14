Jul 14, 2025 8:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سانا: سقوط قتلى من الجيش السوري أثناء انتشارهم في السويداء بعد استهدافهم من قبل "مجموعات خارجة عن القانون"

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o