Jul 20, 2025 7:29 PMClock
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"سانا": انتشار قوى الأمن الداخلي على مشارف محافظة السويداء لضمان تنفيذ وقف إطلاق النار وحماية الأهالي

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