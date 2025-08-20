Aug 20, 2025 7:25 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سانا: النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب السوري يحظر ترشح دعاة التقسيم والانفصال والاستقواء بالخارج

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o