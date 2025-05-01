May 1, 2025 8:43 PMClock
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سانا: الأمن العام بدأ بالانتشار على الحدود الإدارية بين درعا والسويداء لضبط الأمن

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