Jul 17, 2025 4:20 PMClock
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سانا: اعتداءات نفذها خارجون عن القانون ضد المدنيين وارتكاب مجازر وانتهاكات بحقهم بريف السويداء

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