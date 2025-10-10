Oct 10, 2025 10:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

"سانا": إصابة 3 عناصر من الجيش السوري جراء قصف قسد نقطة عسكرية بريف دير الزور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o