Apr 11, 2025 2:21 PMClock
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سانا: إدارة الأمن العام تستقدم تعزيزات كبيرة إلى الريف الشرقي من محافظة درعا لضبط الأمن واستعادة الاستقرار

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