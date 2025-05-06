التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة "جبيل أحلى" الفائزة في انتخابات المجلس البلدي في جبيل برئاسة الدكتور جوزيف الشامي يرافقها النائب زياد حواط وفي حضور النائب سليم الصايغ.

اللقاء ضم رئيس اقليم جبيل الكتائبي حليم الحاج، رئيس قسم جبيل الكتائبي لويس نادر ومساعدة امين عام الكتائب جيسيكا الفغالي الخوري وأعضاء اللائحة: زاهر أبي غصن، جوليان زغيب، زياد الكلاّب، نزار الحاج، إيلي مونس، اليز مرهج، غسان طويلة، وسام صليبا، كريم قرداحي ودولي نصر إضافة الى المسؤول الإعلامي للائحة جاد سمعان ومن أبناء جبيل أنطوان الشامي، طوني بدوي، جاد سمعان وجورج أغناطيوس.

رئيس الكتائب هنأ اللائحة على فوزها في الانتخابات متمنياً لها النجاح في تحقيق مشروعها وجرى التأكيد على التعاون التام لتلبية طموحات أبناء جبيل لما فيه مصلحة المدينة العريقة وأهلها مجتمعين.

كما التقى رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي لائحة "نهضة جونيه" الفائزة في انتخابات المجلس البلدي برئاسة فيصل افرام وفي حضور النائب الدكتور سليم الصايغ.

جمع اللقاء الأمين العام سيرج داغر، نواب الأمين العام لحزب الكتائب بشير مراد وإيلي صقر ورئيس اقليم كسروان الكتائبي ميشال حكيم وأعضاء اللائحة: فادي فيّاض، جورج سعادة، رودريك فنيانوس، شربل بو لحود، جورج بعينو، ميليسا معتوق العضم، رشيد الخازن، ماري بويري وجو عوّده.

رئيس الكتائب هنّأ اللائحة الفائزة في الانتخابات، مؤكّدًا دعمه الكامل لها في مسيرة تحقيق برنامجها، ومشدّدًا على أهمية التعاون الوثيق لما فيه خير مدينة جونية وأهلها وتلبيةً لطموحات أبنائها.

بعد اللقاء، قال افرام: "أتينا لنشكر حزب الكتائب برئيسه الشيخ سامي الجميّل على دعمه المطلق منذ بداية الحملة الانتخابية وبانضمامه للتحالف الخماسي، واليوم أكد الجميّل دعمه المستمر للمجلس البلدي الجديد الذي سيشهد على نهضة جونيه لأننا نحمل باقة من المبادرات والمشاريع وحزب الكتائب معنا وداعم لجهودنا. "