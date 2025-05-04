أكد رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل أنه من الطبيعي إجراء الاستحقاقات الانتخابية في مواعيدها وبالتالي لا يمكن الاحتفال في كل مرة يتم إنجازها.

الجميّل وقبيل الادلاء بصوته في بكفيا، أشار الى أن كتلة الكتائب تقدمت بإقتراح قانون نسبي لكن لم يتم إقراره، مشددًا على أن اللوائح المقفلة لا تحل أي مشكلة والنقاش طويل في هذا الموضوع.

وتابع:" لا يمكننا الاحتفال في كل مرة ننجز الاستحقاق الانتخابي لان هذا أمر طبيعي، والمهم أن يعيد العهد الجديد والحكومة الجديدة هذا النشاط الطبيعي وأن يحصل بطريقة جيدة لنعود الى الحياة الديمقراطية الصحيحة ككل دول العالم".

وردًا على سؤال، أشار الى أن في الاعوام الماضية كانت هناك تراكمات لاشخاص مارست نشاطها في البلديات بطريقة غير ديمقراطية ونحن نحاول اليوم استعادة هذه الديمقراطية في بعض القرى.

وعن التحالفات، اعتبر رئيس الكتائب أنه عندما تدخل العائلات على الخط يكون هناك خليط سياسي خصوصًا في القرى الصغيرة، أما في المدن الكبيرة فالامور مسيّسة أكثر.

وعن رئاسة إتحاد بلديات المتن، قال:" عيننا ليست على الاتحاد ولكن هناك غياب تام للاتحاد منذ 35 عامًا، لذلك يجب أن يكون هناك تغيير على هذا المستوى ونعمل على هذا الموضوع".

رئيس الكتائب وردًا على كلام الياس المرّ الذي أشار الى أن رأغلبية بلديات المتن محسومة لصالحه، قال: "لديه شجاعة كبيرة لحسم هذا الموضوع خصوصًا وأن لدى الجميع القدرة على الاطلاع على الارقام، والزمن قد تغيّر".



