Jul 13, 2025 6:26 PMClock
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سامي الجميّل يتقدّم بإخبار ضد فيصل شكر: لا دولة مع التهديد والترهيب

كتب رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل على حسابه عبر منصة إكس: "من يهدّد اللبنانيين بالقتل علنًا لمجرّد مطالبتهم بالدولة يجب أن يُعاقب. غداً سيتقدّم محامو الكتائب بإخبارٍ بإسمي ضد فيصل شكر أمام النيابة العامة بتهم التحريض على العنف والقتل وتعريض وحدة الدولة وسيادتها للخطر."
أضاف: "من يظنّ نفسه قادرًا على إرهاب الناس بالسلاح والتهديد، سيمثل أمام العدالة. لن نترك الساحة لثقافة الترهيب. زمن الإفلات من العقاب انتهى، والدولة لن تُبنى على الخوف."

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