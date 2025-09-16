11:52 AMClock
سامي الجميّل: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة ويمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا

