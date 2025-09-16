آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
11:52 AM
أبرز الأحداث
سامي الجميّل: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة ويمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
إخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في غزة هجومية ومكثفة وتهدف لتحقيق أهداف ...
2025-09-16 12:20:09
أبرز الأحداث
تواصل موجات النزوح من مدينة غزة مع انطلاق العمليات العسكرية الإسرائ...
2025-09-16 12:03:47
أبرز الأحداث
سامي الجميّل: علينا أن نحمي لبنان بالدبلوماسية وبدلا من التهجّم على...
2025-09-16 11:50:06
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في غزة هجومية ومكثفة وتهدف لتحقيق أهداف الحرب وتعميق إنجازات القتال
الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة.. رسامني: ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية..
"نَوَّرت" لبيار وسيدريك كوكجيان: رحلة في عالم الفن والنحت من Rebirth Beirut
غملوش يجدد المطالبة بانشاء مطار دولي في الجنوب
جان جبران: سألتزم بقرار التيار الوطني الحر مهما كان
تواصل موجات النزوح من مدينة غزة مع انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية
الثنائي "متمسك بخوض الانتخابات": هل يسهّل إجراءها؟
سامي الجميّل: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة ويمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
سامي الجميّل: علينا أن نحمي لبنان بالدبلوماسية وبدلا من التهجّم على الرئيس عون يجب التعاون معه لحماية لبنان
سامي الجميّل: ندعم كلمة الرئيس عون في المؤتمر في الدوحة وهمّه الوحيد حماية شعب لبنان وكل الأدوات الأخرى أثبتت فشلها
سامي الجميّل: أشهد للرئيس عون تعاطيه بحكمة خلال الفترة الماضية وهناك وضوح وثبات في الموقف وإصرار على تطبيق خطاب القسم وقرارات مجلس الوزراء والتروي وعدم استفزاز الآخرين وندعم هذه الطريقة التي يعتمدها
دوليات
محكمة الاستئناف توقف قرار ترامب بإقالة ليزا كوك
صحة
قطرات جديدة تحسن الرؤية القريبة
بشرى الى مرضى التصلب اللويحي: هذه الأدوية ستكون متوفّرة على نفقة "الصحة"
نقيب الأطباء يتوافق وكركي على خفض الغرامات ووقف حجز الممتلكات
البخاش محذرًا من منتحلي صفة عاملين في مجالات صحية: لمكافحة هذه الظاهرة الخطرة
وزير الصحة: الممرضات والممرضين هم الجنود المجهولون
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
عشية حفل عمرو دياب.. بريدي والبطل: لن نسكت عن هدر مئات الآلاف من الدولارات من حق بلدية بيروت
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
آخر الأخبار
12:20 PM
الجيش الإسرائيلي: عملياتنا في غزة هجومية ومكثفة وتهدف لتحقيق أهداف الحرب وتعميق إنجازات القتال
12:20 PM
الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكاملة.. رسامني: ملف مطار القليعات إلى الهيئة الناظمة للطيران
12:09 PM
خطفوا زوجها من منزله وطلبوا فدية..
12:07 PM
"نَوَّرت" لبيار وسيدريك كوكجيان: رحلة في عالم الفن والنحت من Rebirth Beirut
12:07 PM
غملوش يجدد المطالبة بانشاء مطار دولي في الجنوب
12:06 PM
جان جبران: سألتزم بقرار التيار الوطني الحر مهما كان
12:03 PM
تواصل موجات النزوح من مدينة غزة مع انطلاق العمليات العسكرية الإسرائيلية البرية
12:02 PM
الثنائي "متمسك بخوض الانتخابات": هل يسهّل إجراءها؟
11:52 AM
سامي الجميّل: لا أظنّ أننا قادرون على إحداث تغيير بنيوي في قانون الانتخابات ولكن يمكننا إلغاء التشوهّات الموجودة ويمكن خلال جلسة واحدة لمجلس النواب إلغاء الـ6 مقاعد والسماح للمغتربين بالتصويت لـ128 نائبًا
11:50 AM
سامي الجميّل: علينا أن نحمي لبنان بالدبلوماسية وبدلا من التهجّم على الرئيس عون يجب التعاون معه لحماية لبنان
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
12:20 PM
الجميّل من بعبدا: دخلنا مرحلة السيادة الكا...
أخبار محلية
11:21 AM
رجي يستقبل جونسون
اقليميات
10:58 AM
"عملية غزة" بدأت.. وإخلاء نحو نصف سكانها!
أخبار محلية
9:47 AM
سلام: اجتماع في السرايا أمس لمعالجة أزمة ا...
أخبار محلية
8:14 AM
عبدالله: سمعة لبنان وعلاقاته الدولية والعر...
اقتصاد
8:12 AM
اجتماعات باريسيّة للصدي مع "كهرباء فرنسا" ...
دوليات
7:28 AM
روبيو: نأمل أن تستأنف قطر محادثات غزة رغم ...
خاص
12:02 PM
الثنائي "متمسك بخوض الانتخابات": هل يسهّل ...
خاص
Sep 15, 2025 3:25 PM
لحضور البخاري في ذكرى البشير دلالاته...هذا...
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o