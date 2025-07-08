استقبل وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، في مكتبه، النائب وائل أبو فاعور، ثم النائب وليد البعريني، وبحث مع كل منهما الأوضاع العامة.

والتقى الوزير السابق سمير الجسر، وتم التداول في آخر المستجدات على الساحة الداخلية.

وبحث الوزير الحجار مع رئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان اليساندرا فايزر في ملفات التعاون بين الجانبين.

وكذلك، استقبل القنصل العام لسفارة مصر في لبنان محمد المشد، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية تطويرها.

والتقى أيضا محافظ لبنان الجنوبي منصور ضو، ثم محافظ بيروت القاضي مروان عبود.