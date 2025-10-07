استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي القائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في لبنان كيث هانيغان، وجرى خلال اللقاء بحث في آخر المستجدات السياسية في لبنان والمنطقة.

وحضر الاجتماع رئيس القسم السياسي والاقتصادي في السفارة جايمي أوميليا، والمستشارة السياسية كاريل توما، وعضو المكتب السياسي في حزب الكتائب زينة حبيقة، ورئيس جهاز العلاقات الخارجية في الحزب مروان عبدالله.

وشدّد الجميّل على ضرورة أن تستعيد الدولة اللبنانية كامل سيادتها على أراضيها، وأن يُصار إلى حصر السلاح بالمؤسسات الشرعية، باعتبار ذلك المدخل الأساسي لإعادة بناء الدولة وتثبيت الاستقرار