May 2, 2025 8:26 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سامي الجميّل: إقرار مشروع قانون استقلالية القضاء خطوة أساسية في مسار إصلاح الدولة ونهنىء وزير العدل وكل من عمل بجدّ على هذا الإنجاز

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o