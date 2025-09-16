11:47 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

سامي الجميّل: أشهد للرئيس عون تعاطيه بحكمة خلال الفترة الماضية وهناك وضوح وثبات في الموقف وإصرار على تطبيق خطاب القسم وقرارات مجلس الوزراء والتروي وعدم استفزاز الآخرين وندعم هذه الطريقة التي يعتمدها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o