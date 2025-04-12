Apr 12, 2025 5:42 PMClock
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سامي الجميل لحزب الله: عليه أن يسلّم سلاحه بملء إرادته لبناء لبنان ونحن غير مستعدين لمناقشة جدوى تسليم السلاح والحوار الوحيد المطلوب هو بين رئيس الجمهورية والحكومة وحزب الله للبحث في كيفية تسليم السلاح

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