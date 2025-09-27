استقبل رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي، وفداً من حزب الشعب الأوروبي، حيث جرى عرض لآخر التطورات في لبنان وعلى صعيد المنطقة.

وثمّن الوفد الشراكة مع حزب الكتائب اللبنانية و"أهمية صوت الكتائب الذي يمثّل لبنان ويحمل رسالة الدفاع عن سيادته في جميع المناسبات".

ورحب الجميل بالوفد وشدّد على "اهمية الشراكة والتعاون مع حزب الشعب الأوروبي على العناوين والقيم السياسية"، مؤكداً "دعم حزب الكتائب لرئيس الجمهورية جوزاف عون ولرئيس الحكومة نواف سلام من اجل الوصول الى بناء الدولة بعد حصر سلاح الميليشيات وتحقيق الإصلاحات الإدارية والمالية والاقتصادية والاجتماعية".

وتطرق إلى موضوع الانتخابات النيابية، مجدداً "التشديد على ضرورة انتخاب المغتربين اللبنانيين لل ١٢٨ نائباً".

وضم الوفد الأوروبي: عضو البرلمان الأوروبي عن حزب الجمهوريين في فرنسا ونائب رئيس حزب الشعب الأوروبي فرانسوا كزافييه بيلامي، وزير الاندماج الأوروبي في حكومة صربيا نيمانيا ستاروفيتش، منسق العلاقات عبر الأطلسي ومستشار رئيس حكومة ألمانيا عن حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي بيرتيل ڤينچر، مدير العلاقات الخارجية لاتحاد الشعب الأوروبي باتريك فولير، مدير معهد روبرت شومان (RSI) - هنغاريا غابور بيرتسلي، السكرتيرة الدولية لحزب الديموقراطيين المسيحيين في السويد صوفيا دام، مستشار رئيس البرلمان في صربيا نيكولا فلاجنيس، السكرتيرة الدولية لحزب الشعب النمساوي إيفا دوهالوفا، المدير الإداري في حزب الجمهوريين الفرنسي مارتين ترونكي، عضو حزب الجمهوريين الفرنسي اليكسي بينو دو فيلوشونون، السكرتيرة الدوليّة لحزب "نوي موديراتي" الإيطالي ماريا كيارا فازيو، الأمينة العامة لمنظمة الشباب في اتحاد أحزاب الشعب اديلميرا فيري هيرنانديز، رئيس شبكة "بروكسيل" في منظمة شباب الإتحاد هايدي هانهيلا، المدير التنفيذي في مركز "ويلفريد مارتنز" لدراسات الاتحاد الأوروبي تومي هوتهانين، السكرتير الدولي لحزب "كوكوموس" في فنلندا جوناس بولينين، مدير مكتب مؤسسة "كونراد أديناور" في لبنان كريستينا بادا، مدير مركز الحزب المسيحي الديمقراطي الدولي في السويد عومير نور.

وحضر اللقاء من جانب الكتائب نائب رئيس الحزب نبيل حكيّم، والأمين العام سيرج داغر، النواب نديم الجميّل، سليم الصايغ، والياس حنكش، عضوا المكتب السياسي زينة حبيقة وجويل بو عبود، رئيس مصلحة الشباب والطلاب نديم كرم، رئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان بو عبدالله، رئيسة جهاز التشريع والسياسات العامة لارا سعادة، واعضاء جهازي العلاقات الخارجية والتشريع والسياسات العامة.

في ختام الزيارة تم وضع اكليل غار على نصب الامين العام السابق نزار نجاريان وضحايا انفجار ٤ آب، وكانت مناسبة للتشديد على استكمال السعي لكشف الحقيقة ومحاسبة مرتكبي الانفجار ومحاسبتهم.

عبد المسيح

كما التقى رئيس حزب الكتائب النائب أديب عبد المسيح في الصيفي حيث جرى عرض لأبرز التطورات الداخلية.

وبعد اللقاء، قال عبد المسيح: "بعد زيارتي لرئيس الحكومة نواف سلام لدعمه واستنكار ما حصل أمس في بيروت، كان لا بد من التباحث مع حليفي الاول رئيس حزب الكتائب في الصيفي حول الخطوات المقبلة مع القوى السيادية الاساسية لدعم فكرة وجود دولة قويّة وتعزيز منطق المؤسسات ليغلب على منطق الدويلة والميليشيات، من ناحية أخرى شكرت الجميّل على دعم حزب الكتائب خصوصًا في المرحلة الاخيرة خلال رحلتي الى الولايات المتحدة الاميركية، وتمنيت أن يبقى الحزب متألقًا في بلاد الانتشار ويكون السند الاساسي للبنان لدعم وجود وقيام الدولة تشبه الدول التي يقيم فيها المنتشرون".