Apr 30, 2025 4:16 PMClock
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سامي أبي المنى: الموحدون الدروز لا يمكن أن يسمحوا بالإساءة الى نبيهم رسول الإسلام محمد عليه الصلام والسلام

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