صدر عن جمعية "زي رايت باث" البيان التالي:

بالتعاون بين شركة سيسكو Cisco ممثلة بشخص مدير مبيعاتها الاستاذ روني شحود وجمعية " زي رايت باث " وحركة " الخيار الآخر" ممثلتان بشخص أمينة سر الجمعية الأنسة ريما سعد، تم توزيع ٥٠ حصة غذائية بين منطقتي كسروان وجبيل.

تواصل الجمعية هذا النهج من النشاطات الهادفة والبناءة والذي يعكس التزام الحركة بها تكريساً لشعارها "حفاظاً على وجودنا الحر وصوناً لمجتمعنا"، وهذا ما بدأ يتمظهر بين مختلف الناشطين واصحاب الايادي اللبنانية الخيرة في الداخل والخارج من جميع فئات المجتمع .