Oct 20, 2025 5:48 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي يقول إن الاجتماع الذي عقده الأسبوع الماضي مع ترامب أسفر عن إحراز تقدم في الحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o