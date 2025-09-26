Sep 26, 2025 7:37 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

زيلينسكي يقول إنه طلب من ترامب صواريخ من طراز "توماهوك" لإجبار بوتين على صنع السلام

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o