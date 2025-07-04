Jul 4, 2025 5:34 PMClock
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زيلينسكي يقول إنه بحث مع ترامب موضوع الدفاعات الجوية واتفقا على زيادة قدرات الدفاع الجوي الأوكرانية للدفاع عن سماء أوكرانيا

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